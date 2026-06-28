Odjekuju eksplozije, primirje načisto puklo! Upravo se desio novi napad: Oglasila se Centralna komanda

Iranska državna televizija IRIB javila je o eksplozijama u Siriku na jugu Irana Sirik je već bio meta američkog napada u petak uveče Sjedinjene Američke Države sprovode večeras napade na iranske mete u oblasti Ormuskog moreuza, objavio je novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajuci se na jednog američkog zvaničnika.

Barak je naveo na platformi X da američka vojska sprovodi te napade kao odgovor na iranski napad jutros na komercijalni tanker. Prethodno je iranska državna televizija IRIB javila da su se večeras čule eksplozije u Siriku na jugu Irana, koji je bio meta američkog napada i u petak uveče. Da je izvršen napad saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM). "Snage Centralne komande (CENTCOM) pokrenule su napade kao direktan odgovor na kontinuiranu iransku agresiju