Poznato stanje muškarca povređenog u požaru. Buktinja kuljala iz višespratnice u Nišu: gust dim se širio ulicom

Pacijent je stabilan i upućen oftamologu nakon pregleda u Urgentnom centru Požar je izbio u zgradi u Ulici Maksima Gorkog 5 u Nišu u 19.10 časova Stariji muškarac koji je povređen u požaru u zgradi u Ulici Maksima Gorkog 5 u Nišu pregledan je u Univerzitetskom kliničkom centru u tom gradu. - Pacijent je pregledan u Urgentnom centru.

On je stabilan i upućen je oftamologu - rečeno je "Blicu" u UKC Niš. Kako je za naš portal potvrđeno u Policijskoj upravi u Nišu, Hitna pomoć je prevezla četiri osobe iz višespratnice u kojoj je u 19.10 časova izbio požar. Za sada nije poznato da li ostale tri osobe nemaju nikakve povrede ili su zbrinute ambulantno i puštene kući.