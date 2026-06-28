Poznato stanje muškarca povređenog u požaru. Buktinja kuljala iz višespratnice u Nišu: gust dim se širio ulicom

Blic pre 2 sata
Poznato stanje muškarca povređenog u požaru. Buktinja kuljala iz višespratnice u Nišu: gust dim se širio ulicom

Pacijent je stabilan i upućen oftamologu nakon pregleda u Urgentnom centru Požar je izbio u zgradi u Ulici Maksima Gorkog 5 u Nišu u 19.10 časova Stariji muškarac koji je povređen u požaru u zgradi u Ulici Maksima Gorkog 5 u Nišu pregledan je u Univerzitetskom kliničkom centru u tom gradu. - Pacijent je pregledan u Urgentnom centru.

On je stabilan i upućen je oftamologu - rečeno je "Blicu" u UKC Niš. Kako je za naš portal potvrđeno u Policijskoj upravi u Nišu, Hitna pomoć je prevezla četiri osobe iz višespratnice u kojoj je u 19.10 časova izbio požar. Za sada nije poznato da li ostale tri osobe nemaju nikakve povrede ili su zbrinute ambulantno i puštene kući.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Teška nesreća u Nišu: Sudar na raskrsnici, 3 osobe završile u bolnici (video)

Teška nesreća u Nišu: Sudar na raskrsnici, 3 osobe završile u bolnici (video)

Mondo pre 2 sata
Zapalila se dva stana u Nišu, četvoro povređenih

Zapalila se dva stana u Nišu, četvoro povređenih

N1 Info pre 4 sati
Zapalila se dva stana u Nišu, četvoro povređenih

Zapalila se dva stana u Nišu, četvoro povređenih

Serbian News Media pre 4 sati
Strašna tragedija na Kipru: Deca od 8 i 10 godina pronađena mrtva u zaključanom autu, uhapšeni roditelji iz Bugarske

Strašna tragedija na Kipru: Deca od 8 i 10 godina pronađena mrtva u zaključanom autu, uhapšeni roditelji iz Bugarske

Euronews pre 4 sati
Požar u stanu na XI spratu zgrade u Nišu: Četiri osobe prevezene u UKC

Požar u stanu na XI spratu zgrade u Nišu: Četiri osobe prevezene u UKC

Glas juga pre 4 sati
Požar u stanu na XI spratu zgrade u Nišu: Četiri osobe prevezene u UKC

Požar u stanu na XI spratu zgrade u Nišu: Četiri osobe prevezene u UKC

Gradski portal 018 pre 4 sati
(Video) Prednji deo automobila potpuno uništen: Teška nesreća na putu Kraljevo - Novi Pazar, stvaraju se zastoji

(Video) Prednji deo automobila potpuno uništen: Teška nesreća na putu Kraljevo - Novi Pazar, stvaraju se zastoji

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nišpožar

Regioni, najnovije vesti »

U Kruševcu otkrivena bista "Čika Bori" Mihailoviću, počast osnivaču Kruševačkog pozorišta (foto)

U Kruševcu otkrivena bista "Čika Bori" Mihailoviću, počast osnivaču Kruševačkog pozorišta (foto)

Kurir pre 34 minuta
Vidovdan obeležen u Kragujevcu: Položeni venci i odata počast stradalim junacima za slobodu Srbije (foto)

Vidovdan obeležen u Kragujevcu: Položeni venci i odata počast stradalim junacima za slobodu Srbije (foto)

Kurir pre 58 minuta
Odlična učenica i sportska senzacija! Anka iz Krupnja ponos škole i reprezentacije Srbije! (foto)

Odlična učenica i sportska senzacija! Anka iz Krupnja ponos škole i reprezentacije Srbije! (foto)

Kurir pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Serbian News Media pre 1 dan
Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Radio sto plus pre 1 dan