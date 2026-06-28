RHMZ i Batut upalili alarme, stiže pik toplotnog talasa! Čak 14 gradova u narandžastom, a ovde će sutra biti najgore: Izdat najviši stepen upozorenja!

Blic pre 3 sata
RHMZ i Batut upalili alarme, stiže pik toplotnog talasa! Čak 14 gradova u narandžastom, a ovde će sutra biti najgore: Izdat…
RHMZ i Institut 'Batut' upozoravaju na produžene i opasne toplotne uslove u skoro celoj Srbiji Maksimalne temperature u pojedinim okruzima biće u kategoriji veoma opasnih pojava, naročito krajem juna i početkom jula Toplotni talas u Srbiji ne jenjava i trajaće prema najavi RHMZ-a, ali i Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sve do 3. jula, dok se sutra, 29. jula prema prognozama očekuje njegov najveći pik - čak 14 gradova biće u
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