Sutra počinje elektronski upis učenika u srednje škole: Evo do kada traje prijava i koliko ima slobodnih mesta

U srednjim školama ima ukupno 71.614 slobodnih mesta, dok je osnovnu školu završilo nešto više od 64.400 učenika Četvorogodišnje stručne škole nude 40.000 mesta, gimnazije 17.000, a za dualni model obrazovanja ima više od 3.000 slobodnih mesta.

Upis učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola, počinje sutra u 08.00 časova i trajaće do 2. jula u 15.00 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) i to 1. i 2. jula, od 08.00 do 15.00 časova. Na portalu Moja srednja škola danas su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, dan ranije nego što je