U Kraljevu održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi

U Kraljevu je održan skup pod nazivom 'Sve se vidi na Vidovdan', organizovan od strane studenata u blokadi Na skupu su bili prisutni rektor Beogradskog univerziteta i bivši košarkaš Štimac U Kraljevu je danas održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi, pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", kojim su, kako su naveli, želeli da obeleže Vidovdan, a na kojem su govorili o pitanju Kosova i Metohije i drugim problemima, ne iznoseći rešenja, a kritikujući politiku