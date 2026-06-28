U Kraljevu održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi

Blic pre 3 sata
U Kraljevu održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi
U Kraljevu je održan skup pod nazivom 'Sve se vidi na Vidovdan', organizovan od strane studenata u blokadi Na skupu su bili prisutni rektor Beogradskog univerziteta i bivši košarkaš Štimac U Kraljevu je danas održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi, pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", kojim su, kako su naveli, želeli da obeleže Vidovdan, a na kojem su govorili o pitanju Kosova i Metohije i drugim problemima, ne iznoseći rešenja, a kritikujući politiku
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Skup studenata u blokadi "Sve se vidi na Vidovdan" održan u Kraljevu

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Studenti u blokadi danas organizuju skup u Kraljevu

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