U ovom gradu u Srbiji izmereno 50 stepeni! Građani izvadili termometar u dvorištu, pa ostali u čudu: Temperature ne prestaju da skaču, iz sata u sat je sve gore

Blic pre 1 dan
U ovom gradu u Srbiji izmereno 50 stepeni! Građani izvadili termometar u dvorištu, pa ostali u čudu: Temperature ne prestaju…
RHMZ je izdao najviši stepen upozorenja i crveni meteoalarm zbog nastavka toplotnog talasa i izuzetno visokih temperatura do 2. jula Stručnjaci savetuju izbegavanje izlaska na otvoreno u najtoplijem delu dana i neophodnu hidrataciju zbog ekstremnih vrućina Prema najnovijim podacima RHMZ-a kada je reč o temperaturama, tačno u podne najviša temperatura iznosila je 35 stepeni Celzijusa i to u više gradova Srbije, ipak u Srpskoj Atini građani na suncu su izmerili
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovi gradovi su rekorderi po vrućini! RHMZ objavio temperature po mestima u Srbiji: Cela zemlja gori

Ovi gradovi su rekorderi po vrućini! RHMZ objavio temperature po mestima u Srbiji: Cela zemlja gori

Blic pre 5 sati
Grmljavinske oluje prete Srbiji, moguć i grad: Evo kada stižu pljuskovi i osveženje

Grmljavinske oluje prete Srbiji, moguć i grad: Evo kada stižu pljuskovi i osveženje

Telegraf pre 5 sati
Požari u Badovincima i Crnoj Bari

Požari u Badovincima i Crnoj Bari

Šabačke novosti pre 7 sati
"I dalje nismo na maksimumu ovog toplotnog talasa": Meteorolog Ristić otkrio kada prestaju vrućine

"I dalje nismo na maksimumu ovog toplotnog talasa": Meteorolog Ristić otkrio kada prestaju vrućine

Mondo pre 8 sati
RHMZ i Batut upalili alarme, stiže pik toplotnog talasa! Čak 14 gradova u narandžastom, a ovde će sutra biti najgore: Izdat…

RHMZ i Batut upalili alarme, stiže pik toplotnog talasa! Čak 14 gradova u narandžastom, a ovde će sutra biti najgore: Izdat najviši stepen upozorenja!

Blic pre 9 sati
Na severu zemlje temperatura i do 38 stepeni, najvrelije na Paliću i u Kikindi

Na severu zemlje temperatura i do 38 stepeni, najvrelije na Paliću i u Kikindi

RTS pre 10 sati
Najtoplije u Kikindi sa 37 stepeni, tropske noći i toplotni talas u Beogradu narednih dana

Najtoplije u Kikindi sa 37 stepeni, tropske noći i toplotni talas u Beogradu narednih dana

Newsmax Balkans pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRHMZAtina

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Beta pre 3 sata
Kad osuđenik postane izvor informisanja

Kad osuđenik postane izvor informisanja

Radar pre 4 sati
Balkanske autokrate na poklonjenju Trampu

Balkanske autokrate na poklonjenju Trampu

Radar pre 4 sati
Vremeplov: Rođen Petar Kočić

Vremeplov: Rođen Petar Kočić

RTV pre 4 sati
Dnevnik Uglješe Surdučkog: Osećam da se sloboda bliži

Dnevnik Uglješe Surdučkog: Osećam da se sloboda bliži

Danas pre 7 sati