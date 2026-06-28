U ovom gradu u Srbiji izmereno 50 stepeni! Građani izvadili termometar u dvorištu, pa ostali u čudu: Temperature ne prestaju da skaču, iz sata u sat je sve gore

RHMZ je izdao najviši stepen upozorenja i crveni meteoalarm zbog nastavka toplotnog talasa i izuzetno visokih temperatura do 2. jula Stručnjaci savetuju izbegavanje izlaska na otvoreno u najtoplijem delu dana i neophodnu hidrataciju zbog ekstremnih vrućina Prema najnovijim podacima RHMZ-a kada je reč o temperaturama, tačno u podne najviša temperatura iznosila je 35 stepeni Celzijusa i to u više gradova Srbije, ipak u Srpskoj Atini građani na suncu su izmerili