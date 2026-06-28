"Zapevaćemo nekada opet zajedno" Džejla Ramović potresena zbog smrti Marka Pantića, Tijana podelila zajedničku uspomenu: "Zbogom"

Iva Bojanović i Milan Miošević takođe su izrazili tugu i saučešće povodom njegove smrti.

Marko Pantić je bio novinar koji je karijeru gradio u brojnim domaćim medijima Javnost je i dalje šokirana zbog vesti o iznenadnoj smrti novinara Marka Pantića koji je juče preminuo u 36. godini. Tijana Milentijević, kojoj je on bio PR menadžer, podelila je njihov zajednički snimak, a na mrežama se oglasila i pevačica Džejla Ramović. Džejla Ramović je podelila fotografiju Marka Pantića, a u opis je stavila slomljeno srce i belog goluba. Tijana Milentijević je