Zaustavljeno curenje amonijaka u Guči, ali opasnost i dalje traje! Nekoliko građana upućeno na lekarski pregled

Blic pre 41 minuta
Zaustavljeno curenje amonijaka u Guči, ali opasnost i dalje traje! Nekoliko građana upućeno na lekarski pregled
Curenje na sigurnosnom ventilu je zaustavljeno, ali dežurne ekipe i dalje prate stanje na terenu radi bezbednosti Građanima se savetuje da i dalje prate zvanična uputstva, ne koriste izvore vode u okolini i čekaju potvrdu o bezbednosti vazduha Brzom i koordinisanom akcijom vatrogasaca-spasilaca i specijalizovanih timova za delovanje u situacijama sa opasnim materijama, uspešno je zaustavljeno curenje amonijaka u Prvomajskoj ulici broj 9 u Guči, javlja RTS. Prema
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