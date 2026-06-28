Zaustavljeno curenje amonijaka u Guči, ali opasnost i dalje traje! Nekoliko građana upućeno na lekarski pregled

Curenje na sigurnosnom ventilu je zaustavljeno, ali dežurne ekipe i dalje prate stanje na terenu radi bezbednosti Građanima se savetuje da i dalje prate zvanična uputstva, ne koriste izvore vode u okolini i čekaju potvrdu o bezbednosti vazduha Brzom i koordinisanom akcijom vatrogasaca-spasilaca i specijalizovanih timova za delovanje u situacijama sa opasnim materijama, uspešno je zaustavljeno curenje amonijaka u Prvomajskoj ulici broj 9 u Guči, javlja RTS. Prema