Arhiv javnih skupova: Na SNS mitingu bilo 32.500 ljudi

Bujanovačke pre 2 sata
Arhiv javnih skupova: Na SNS mitingu bilo 32.500 ljudi
Piše: N. Stevanović. Bujanovac, 28. jun 2026. (foto Arhiv) – Arhiv javnih skupova objavio je da je na subotnjem SNS mitingu u Beogradu bilo 32.500 ljudi. Iz Arhiva navode da je podatak o broju prisutnih koji je izneo MUP, precenjen za 6,4 puta. Arhiv je na mreži X objavio procenu broja ljudi tokom govora predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dakle, u piku. Prema objavi, u 18.55 časova na tom prostoru bilo je 32.500 ljudi. Arhiv je u subotu objavio da poseduje
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