AP: Vučić najavio ostavku za nekoliko nedelja, otvorio put prevremenim izborima

Danas pre 4 sati  |  Beta
AP: Vučić najavio ostavku za nekoliko nedelja, otvorio put prevremenim izborima

Populistički predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će podneti ostavku u roku od nekoliko nedelja, otvarajući put prevremenim izborima nakon protesta koje su predvodili mladi i koji su poljuljali njegovu čvrstu vlast, ocenila je večeras američka agencija AP.

Vučić nije precizirao kada će tačno podneti ostavku niti kada bi mogli da budu održani izbori, bilo za parlament ili za novog predsednika. On je i ranije govorio da bi mogao da napusti funkciju usred spekulacija da će pokušati da pređe na formalno moćniju poziciju premijera Srbije. Vučić, koji trenutno služi drugi mandat, ne može ponovo da se kandiduje za predsednika, prema izbornom zakonu Srbije. I redovni predsednički i parlamentarni izbori zakazani su za
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