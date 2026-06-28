Arhiv javnih skupova saopštio koliko je bilo ljudi na SNS skupu

Danas pre 46 minuta  |  Suzana Peljto
Arhiv javnih skupova saopštio koliko je bilo ljudi na SNS skupu

Arhiv javnih skupova saopštio je danas da je na skupu Srpske napredne stranke „Srbija jedna porodica“ u subotu Beogradu bilo 32.500 ljudi.

Na skupu je toliko ljudi bilo u 18:55, naveo je Arhiv. Prema Arhivu javnih skupova, to je bio peti po veličini skup u organizaciji aktuelne vlasti. Arhiv je u subotu uveče saopštio da ima snimak nastao tokom govora predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na osnovu kojeg je moguće izvršiti precizno brojanje svih prisutnih na skupu ispred Doma Narodne skupštine. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se na platou ispred Skupštine nalazilo oko 207.000 građana.
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