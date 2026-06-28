Hrvatska izborila drugo mesto i saznala potencijalnog rivala u nokaut fazi, Engleska slomila otpor Paname

Danas pre 4 sati  |  V. R.
Hrvatska izborila drugo mesto i saznala potencijalnog rivala u nokaut fazi, Engleska slomila otpor Paname

U mečevima poslednjeg, trećeg kola Grupe L, fudbaleri Hrvatske su pobedili Ganu sa 2:1 , dok je Engleska golovima u drugom poluvremenu savladala Panamu 2:0.

Pre ovih mečeva, bilo je poznato da će Engleska i Gana igrati u nokaut fazi, da Panama ispada, a Hrvatska je mogla da zauzme bilo koje od prva tri mesta, pa se čekalo treće kolo, da se vidi konačan poredak u grupi. Tako će Englezi kao prvi na tabeli Grupe L igrati protiv trećeplasiranog iz grupa I, J ili K a to bi mogli da budu Senegal, Austrja, Alžir ili DR Kongo. Hrvatska će ići na drugoplasiranu ekipu iz Grupe K, a to može da bude Portugal ili Kolumbija, u
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