Hrvatska prošla u nokaut fazu, Modrića čeka Ronaldo

Hrvatska je ušla među 32 najbolje reprezentacije sveta i u nokaut fazi je čeka Portugal 3. jula u Torontu.

Nikola Vlašić je postigao gol glavom pri kraju utakmice i tako obezbedio Hrvatskoj mesto u osmini finala Svetskog prvenstva pobedom nad već kvalifikovanom Ganom u Filadelfiji. Ekipi Zlatka Dalića bilo je dovoljno da izbegne poraz od Crnih zvezda kako bi osigurala mesto u nokaut fazi, ali je Vlašićev pogodak sedam minuta pre kraja osigurao drugo mesto u Grupi L, odmah iza Engleske koja je pobedila Panamu. Crne zvezde nisu uspele da osvoje ni bod i sada će ući