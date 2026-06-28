„Ja sam izbrojala 342 ljudi na našem skupu i 6 robota“: Naprednjaci o proceni Arhiva javnih skupova o broju građana na jučerašnjem mitingu

Milenko Jovanov, predsednik polaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, reagovao je na procenu organizacije Arhiv javnih skupova koja je objavila da je juče na SNS mitingu „Srbija jedna porodica“ bilo 32.500 ljudi.

Jovanov je na društvenoj mreži Iks napisao da ne nasedaju na podvale režima „Do jutros ste brojali i to ste izbrojali?! Ne nasedajte na podvale režima! Bio samo Aleksandar Vučić na bini, sve ostalo je AI“, naveo je Jovanov. До јутрос сте бројали и то сте избројали?! 🤣 Не наседајте на подвале режима! Био само @avucic на бини, све остало је АИ 😉 pic.twitter.com/i6k7x8ZOvk — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) June 28, 2026 Reagovala je i Ana Brnabić, predsednica