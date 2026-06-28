Novinar Lukač: Nisu me pustili da pratim vojnu vežbu iako sam se uredno akreditovao

Danas pre 31 minuta  |  Beta
Novinar Lukač: Nisu me pustili da pratim vojnu vežbu iako sam se uredno akreditovao
Novinar nedeljnika „Vreme“ Davor Lukač izjavio je da ga nisu pustili jutros na prijavnici u kasarnu Topčider, kako bi ušao u autobus koji vozi na vojni poligon Pasuljanske livade da bi prisustvovao vojnoj vežbi, tvrdeći da ga nema na spisku iako se uredno akreditovao, najavljujući da će zbog toga podneti krivične prijave. „Učinili su to bez obrazloženja. Posle (Aleksandra) Radića i Vojkana (Kostića) sad sam ja na redu. Iza toga stoji Vojno bezbednosna agencija
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