U Beogradu, Novom Sadu i još šest mesta u Srbiji danas u podne izmereno 35 stepeni

Danas pre 13 minuta  |  FoNet, Beta
U Beogradu, Novom Sadu i još šest mesta u Srbiji danas u podne izmereno 35 stepeni

U Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i na Paliću danas u podne izmereno je 35 stepeni.

Prema subjektivnom osećaju, najtoplije je u Novom Sadu, 39 stepeni, i u Beogradu, 38 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se u Srbiji nastavlja toplotni talas koji će trajati i početkom naredne sedmice. Vreme u Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo, sa temperaturama do 39 stepeni, čime se nastavlja toplotni talas, saopštio je RHMZ. RHMZ je izdao upozorenje na veoma visoke temperature do četvrtka, 2. jula i saopštio da toplotni
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