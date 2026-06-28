Veliki požar kod Trebinja približava se selima, vatrogasci zovu građane u pomoć

Veliki šumski požar u Popovom Polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a prema rečima vatrogasaca, počeo je da se širi prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice.

Vatrogasci navode da se vatrena stihija proteže na oko pet kilometara. Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejan Kašiković izjavio je za Kliks da je prethodna noć bila izuzetno teška i iscrpljujuća za vatrogasce. „Uspeli smo da odbranimo sve objekte u sva tri sela, kao i putnu komunikaciju. U jutarnjim časovima došlo je do naglog pojačanja požara u rejonu Gornjih Grmljana, gde su sve raspoložive snage odmah angažovane kako bi spriečile dalje