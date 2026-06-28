Vidovdan kroz istoriju i tradiciju: Zašto se slavi i koja verovanja prate ovaj praznik

Vidovdan, koji se obeležava 28. juna po gregorijanskom kalendaru, jedan je od najznačajnijih datuma u srpskoj tradiciji i kolektivnom sećanju.

Ovaj praznik ima i verski i istorijski značaj – Srpska pravoslavna crkva ga posvećuje Svetom velikomučeniku Vidu, dok se u narodu najčešće povezuje sa Kosovskom bitkom iz 1389. godine, koja je ostavila dubok trag u istoriji i kulturnom identitetu Srbije. Tokom vekova, Vidovdan je postao simbol sećanja, zajedništva, istrajnosti i očuvanja nacionalne tradicije. Zbog brojnih važnih događaja koji su se kroz istoriju odigrali upravo na ovaj datum, često se smatra jednim