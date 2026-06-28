Drama kod Trebinja: Širi se veliki požar, vatrena linija duga pet kilometara preti selima

Požar koji je pre četiri dana izbio u Popovom Polju, u delu koji pripada Federaciji Bosni i Hercegovini, proširio se na teritoriju grada Trebinja u Republici Srpskoj, gde se vatrena linija duga oko pet kilometara približila selima Sedlari, Grmljani, Poljice, saopštili su vatrogasci.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejan Kašiković je izjavio da je noć bila izuzetno teška i iscrpljujuća ali da su vatrogasci uspeli da odbrane objekte u sva tri sela, prenosi RTRS. -Uspeli smo da odbranimo sve objekte u sva tri sela, kao i putnu komunikaciju. U jutarnjim časovima došlo je do naglog pojačanja intenziteta požara u reonu Gornjih Grmljana, gde su sve raspoložive snage odmah angažovane kako bi sprečile dalje širenje vatre - rekao