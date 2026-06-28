(Foto) Nakon curenja amonijaka u Guči otkriveno šta je sprečilo katastrofu: Sedam osoba se javilo lekarima, četvoro upućeno na dalju dijagnostiku

U akcidentu koji se tokom noći dogodio u Guči kada došlo do curenja amonijaka u jednoj hladnjači, povređeno je nekoliko lica.

- Sedam osoba se javilo u Dom zdravlja u Guči, od toga su četiri osobe prebačene u bolnicu u Čačku radi daljih ispitivanja. Niko nije životno ugrožen, uglavnom su se ljudi uplašili, rekao je za RINU Milija Milenković predsednik opštine Lučani. On dodaje da kad su oko sat vremena posle ponoći došli na lice mesta, vatrogasne ekipe su već bile tu, kao i ekipe Hitne pomoći. - Kada smo prišli, videli smo da je sigurnosni ventil izbio. Verovatno je došlo do velikog