Stravične posledice vrućina u Francuskoj: oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego obično

Dnevnik pre 2 sata
Stravične posledice vrućina u Francuskoj: oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego obično

Francuska služba javnog zdravlja saopštila je danas da je u toj zemlji tokom toplotnog talasa, od 24. juna zabeleženo oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego obično.

Meteo-Frans je saopštio da se danas u 22 sata očekuje ukidanje najviših upozorenja na visoke temperature na teritoriji cele zemlje, zahvaljujući ulasku hladnijeg vazduha sa zapada i severozapada, prenosi televizija BFM. Nekoliko regiona u Francuskoj u subotu su tokom večeri i noći pogodile oluje u kojima je zabeleženo više od 127.000 udara groma, prema podacima opservatorije Keraunos, a udari gromova bili su posebno intenzivni u regionima od Il de Fransa do O de
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