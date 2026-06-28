Studenti u blokadi danas organizuju skup u Kraljevu

U Kraljevu se danas održava skup na koji su pozvali studenti u blokadi, pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan".

Oni su na društvenim mrežama naveli da će u parku Svetog Save biti postavljen štand za decu, a da će sajamski deo biti na više lokacija - zgrada Opštine, tržni centar Ribnica, Trg srpskih ratnika i Lidl Vojno naselje. Najavili su da će glavni program početi u 18 časova na Trgu srpskih ratnika, ali nisu naveli njegov sadržaj. Na skup su u subotu peške krenuli studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevcu, prenose mediji. U pozivu na protest koji su objavili na