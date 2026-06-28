Tokom nevremena prošle noći grom direktno pogodio Ajfelov toranj u Parizu

Francuska opservatorija za tornada i jake oluje Keraunos saopštila je danas da je tokom protekle večeri i noći, između 18.00 i 23.00 sata u Francuskoj registrovano čak 13.360 udara groma, dok je jedan od jačih udara direktno pogodio i Ajfelov toranj u Parizu.

Na vrhu Ajfelovog tornja zabeležen je i udar vetra od 104,8 kilometara na sat, prenosi televizija BFM. Olujno nevreme sa jakim kratkotrajnim padavinama pogodilo je najviše severozapad zemlje, uključujući region Pariza, a u nekim delovima Francuske padao je i grad. Pad temperature u nekoliko regiona pratile su jake grmljavine sa "veoma jakim udarima vetra", "izraženom električnom aktivnošću" i "srednjim do velikim gradom". Prema podacima meteoroloških službi, u