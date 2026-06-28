U Kraljevu održan skup „Sve se vidi na Vidovdan“ na koji su pozvali studenti u blokadi

Euronews pre 6 sati  |  Autor: FoNet
U Kraljevu održan skup „Sve se vidi na Vidovdan“ na koji su pozvali studenti u blokadi

U Kraljevu je danas održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi, pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", kojim su, kako su naveli, želeli da obeleže Vidovdan, a na kojem su govorili o pitanju Kosova i Metohije i drugim problemima, ne iznoseći rešenja, a kritikujući politiku vlasti.

Glavni program počeo je izvođenjem himne Srbije, a govornici koji su se potom obratili naveli su da Srbija treba da bude država u kojoj se poštuju Ustav i zakoni, institucije rade posao i u kojoj su istina i pravda iznad svakog pojedinca. Docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu Nemanja Karović govorio je o ideji kosovskog zaveta i njegovom značaju za srpski narod, a takođe je kritikovao vlast zbog problema u društvu. Dr Dušan Petrović iz Kosovske Mitrovice i
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Kosovo centralna tema antivladinog protesta u Kraljevu

Kosovo centralna tema antivladinog protesta u Kraljevu

Slobodna Evropa pre 1 dan
Završen studentski skup "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu - Poruke o Kosovu, poštovanju ustava i zakona, prosveti (VIDEO)

Završen studentski skup "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu - Poruke o Kosovu, poštovanju ustava i zakona, prosveti (VIDEO)

Insajder pre 5 sati
Zvanični program skupa „Sve se vidi na Vidovdan“ završen porukom „Studenti pobeđuju“ (FOTO, VIDEO)

Zvanični program skupa „Sve se vidi na Vidovdan“ završen porukom „Studenti pobeđuju“ (FOTO, VIDEO)

Danas pre 5 sati
Sve se vidi na Vidovdan – studentski skup u Kraljevu (BLOG)

Sve se vidi na Vidovdan – studentski skup u Kraljevu (BLOG)

Glas Šumadije pre 5 sati
(Foto/video) "Sve se vidi na Vidovdan": Održan studentski skup u Kraljevu

(Foto/video) "Sve se vidi na Vidovdan": Održan studentski skup u Kraljevu

Newsmax Balkans pre 6 sati
Skup opozicije u Kraljevu uz slab odziv – prema procenama oko 3.500 učesnika iz cele Srbije

Skup opozicije u Kraljevu uz slab odziv – prema procenama oko 3.500 učesnika iz cele Srbije

Glas Zapadne Srbije pre 5 sati
(BLOG) Završen skup u Kraljevu, ključna poruka na Vidovdan - "bliži se kraj vladavini SNS, studenti pobeđuju"

(BLOG) Završen skup u Kraljevu, ključna poruka na Vidovdan - "bliži se kraj vladavini SNS, studenti pobeđuju"

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaKraljevoDušan PetrovićstudentiSkupvidovdan

Regioni, najnovije vesti »

U Kruševcu otkrivena bista "Čika Bori" Mihailoviću, počast osnivaču Kruševačkog pozorišta (foto)

U Kruševcu otkrivena bista "Čika Bori" Mihailoviću, počast osnivaču Kruševačkog pozorišta (foto)

Kurir pre 2 sata
Vidovdan obeležen u Kragujevcu: Položeni venci i odata počast stradalim junacima za slobodu Srbije (foto)

Vidovdan obeležen u Kragujevcu: Položeni venci i odata počast stradalim junacima za slobodu Srbije (foto)

Kurir pre 2 sata
Odlična učenica i sportska senzacija! Anka iz Krupnja ponos škole i reprezentacije Srbije! (foto)

Odlična učenica i sportska senzacija! Anka iz Krupnja ponos škole i reprezentacije Srbije! (foto)

Kurir pre 2 sata
Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Serbian News Media pre 1 dan
Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Radio sto plus pre 1 dan