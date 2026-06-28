U Kraljevu održan skup „Sve se vidi na Vidovdan“ na koji su pozvali studenti u blokadi

U Kraljevu je danas održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi, pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", kojim su, kako su naveli, želeli da obeleže Vidovdan, a na kojem su govorili o pitanju Kosova i Metohije i drugim problemima, ne iznoseći rešenja, a kritikujući politiku vlasti.

Glavni program počeo je izvođenjem himne Srbije, a govornici koji su se potom obratili naveli su da Srbija treba da bude država u kojoj se poštuju Ustav i zakoni, institucije rade posao i u kojoj su istina i pravda iznad svakog pojedinca. Docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu Nemanja Karović govorio je o ideji kosovskog zaveta i njegovom značaju za srpski narod, a takođe je kritikovao vlast zbog problema u društvu. Dr Dušan Petrović iz Kosovske Mitrovice i