Vučić nakon posete Manastiru Ravanica: Čuvanje svetinja je naša obaveza

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Manastir Ravanica i istakao da je naša obaveza da čuvamo svetinje koje smo nasledili i da ih ostavimo budućim pokolenjima. "Ravanica je mnogo više od manastira.

Ona je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje na one koji su Srbiju gradili i branili. Naša je obaveza da čuvamo svetinje koje smo nasledili i da ih ostavimo budućim pokolenjima. Samo narod koji poštuje svoju istoriju, svoju tradiciju i svoje svetinje može sa sigurnošću da gradi svoju budućnost", naveo je Vučić u objavi na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav". Vučića je u Ravanici dočekao patrijarh srpski Porfirije. View this post on Instagram A