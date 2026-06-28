Vučić nakon posete Manastiru Ravanica: Čuvanje svetinja je naša obaveza

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić nakon posete Manastiru Ravanica: Čuvanje svetinja je naša obaveza

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Manastir Ravanica i istakao da je naša obaveza da čuvamo svetinje koje smo nasledili i da ih ostavimo budućim pokolenjima. "Ravanica je mnogo više od manastira.

Ona je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje na one koji su Srbiju gradili i branili. Naša je obaveza da čuvamo svetinje koje smo nasledili i da ih ostavimo budućim pokolenjima. Samo narod koji poštuje svoju istoriju, svoju tradiciju i svoje svetinje može sa sigurnošću da gradi svoju budućnost", naveo je Vučić u objavi na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav". Vučića je u Ravanici dočekao patrijarh srpski Porfirije. View this post on Instagram A
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić: Piloti vojske se već obučavaju za 'rafale', dolaze i novi vazduhoplovi

Vučić: Piloti vojske se već obučavaju za 'rafale', dolaze i novi vazduhoplovi

N1 Info pre 48 minuta
Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije, prisustvovali predsednik i premijer

Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije, prisustvovali predsednik i premijer

RTV pre 38 minuta
Vučić u poseti manastiru Ravanica: To je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje

Vučić u poseti manastiru Ravanica: To je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje

NIN pre 18 minuta
Evroposlanik Šider pozdravio Vučićevu ostavku, Brnabić mu odgovorila "Beži bre"

Evroposlanik Šider pozdravio Vučićevu ostavku, Brnabić mu odgovorila "Beži bre"

Radio 021 pre 53 minuta
Vojska Srbije predstavila nova borbena sredstva: prvi put prikazano dejstvo sistema HQ-17AE

Vojska Srbije predstavila nova borbena sredstva: prvi put prikazano dejstvo sistema HQ-17AE

Euronews pre 9 minuta
Vučić: Posle francuskih, kupujemo nove avione, a biće i bespilotnih letelica

Vučić: Posle francuskih, kupujemo nove avione, a biće i bespilotnih letelica

Radio 021 pre 1 sat
Evroposlanik Šider pozdravio Vučićevu ostavku, Brnabić mu odgovorila: "Beži bre"

Evroposlanik Šider pozdravio Vučićevu ostavku, Brnabić mu odgovorila: "Beži bre"

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbijeporfirije

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Piloti vojske se već obučavaju za 'rafale', dolaze i novi vazduhoplovi

Vučić: Piloti vojske se već obučavaju za 'rafale', dolaze i novi vazduhoplovi

N1 Info pre 48 minuta
Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije, prisustvovali predsednik i premijer

Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije, prisustvovali predsednik i premijer

RTV pre 38 minuta
Vučić u poseti manastiru Ravanica: To je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje

Vučić u poseti manastiru Ravanica: To je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje

NIN pre 18 minuta
„Ja sam izbrojala 342 ljudi na našem skupu i 6 robota“: Naprednjaci o proceni Arhiva javnih skupova o broju građana na…

„Ja sam izbrojala 342 ljudi na našem skupu i 6 robota“: Naprednjaci o proceni Arhiva javnih skupova o broju građana na jučerašnjem mitingu

Danas pre 19 minuta
BLOG UŽIVO Vatreni doček studenata koji su došli peške u Kraljevo: Ogromne kolone vozila na ulasku u grad

BLOG UŽIVO Vatreni doček studenata koji su došli peške u Kraljevo: Ogromne kolone vozila na ulasku u grad

Nova pre 18 minuta