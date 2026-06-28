Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih praznika

Glas Šumadije pre 16 minuta  |  Jovanka Nikolić
Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih praznika

Danas je Vidovdan, jedan je od najvažnijih praznika u srpskoj tradiciji, kako zbog svog verskog, tako i zbog istorijskog značaja.

Njegova važnost za srpski narod proizlazi iz brojnih događaja koji su se odigrali upravo na taj datum i ostavili dubok trag u nacionalnoj istoriji, piše N1 Beograd. Najznačajniji među njima jeste Kosovski boj iz 1389. godine, u kojem je poginuo knez Lazar Hrebeljanović (1371–1389). Njegova smrt simbolično se povezuje sa padom srpskog srednjovekovnog carstva. Zbog toga se na Vidovdan, pored Svetog Amosa, od početka 20. veka obeležava i praznik Svetog velikomučenika
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