Sve se vidi na Vidovdan – studentski skup u Kraljevu (BLOG)

Glas Šumadije pre 18 minuta  |  Jovanka Nikolić
Sve se vidi na Vidovdan – studentski skup u Kraljevu (BLOG)

U Kraljevu se danas, u organizaciji studenata u blokadi održava veliki protest pod sloganom – Sve se vidi na Vidovdan.

Glavni program počinje u 18 sati, iako su štandovi postavljeni na više lokacija još od 11. 17:15 U Kraljevo stigao i glumac Tihomir Tika Stanić koji podržava studente i redovni je učesnik svih skupova u organizaciji studenata u blokadi. Na Trg srpskih ratnika stigli su i veterani. 16:50 Pumpaj – ori se ulicama Kraljeva. 16:30 Studenti i građani, koji od juče pešače od Kragujevca, ušli u Kraljevo. 16:15 Kolone automobila na prilazima gradu. 16:00 Kolone automobila
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