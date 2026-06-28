Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih praznika - i zbog verskog i zbog istorijskog značaja

Danas je Vidovdan, jedan je od najvažnijih praznika u srpskoj tradiciji, kako zbog svog verskog, tako i zbog istorijskog značaja.

Njegova važnost za srpski narod proizlazi iz brojnih događaja koji su se odigrali upravo na taj datum i ostavili dubok trag u nacionalnoj istoriji. Najznačajniji među njima jeste Kosovski boj iz 1389. godine, u kojem je poginuo knez Lazar Hrebeljanović (1371–1389). Njegova smrt simbolično se povezuje sa padom srpskog srednjovekovnog carstva. Zbog toga se na Vidovdan, pored Svetog Amosa, od početka 20. veka obeležava i praznik Svetog velikomučenika kneza Lazara i