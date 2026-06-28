Prva reakcija naprednjaka na procenu Arhiva javnih skupova o broju građana na jučerašnjem SNS mitingu

Milenko Jovanov, predsednik polaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, reagovao je na procenu organizacije Arhiv javnih skupova koja je objavila da je juče na SNS mitingu „Srbija jedna porodica“ bilo 32.500 ljudi.

Jovanov je na društvenoj mreži Iks napisao da ne nasedaju na podvale režima „Do jutros ste brojali i to ste izbrojali?! Ne nasedajte na podvale režima! Bio samo Aleksandar Vučić na bini, sve ostalo je AI“, naveo je Jovanov. Podsetimo, MUP je juče objavio svoju procenu da je na skupu bilo 207.000 ljudi. Izvor: Danas