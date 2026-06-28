Neverovatan broj ljudi na mitingu u Beogradu - MUP tvrdi 207 000

Prema podacima MUP-a, na skupu prisustvuje oko 207.000 građana, kao i oko 2.600 motociklista – bajkera.

Iz Ministarstva posebno ističu da je javno okupljanje uredno prijavljeno nadležnim organima od strane organizatora, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve neophodne mere bezbednosti. Kako se navodi u saopštenju, skup protiče mirno i bez incidenata. „Javno okupljanje protiče mirno, bez incidenata, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate”, saopšteno je iz