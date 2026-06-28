Skup opozicije u Kraljevu uz slab odziv – prema procenama oko 3.500 učesnika iz cele Srbije

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Skup opozicije u Kraljevu uz slab odziv – prema procenama oko 3.500 učesnika iz cele Srbije
opozicione javnosti. Iako su organizatori danima pozivali građane iz cele Srbije da dođu u grad na Ibru, prema procenama sa terena okupilo se oko 3.500 učesnika, što predstavlja znatno manji broj od očekivanja koja su pratila najave ovog događaja i koji je trebao da bude odgovor na jučerašnji skup SNS u Beogradu . Program je počeo u prepodnevnim časovima na više lokacija u gradu, dok je centralni skup održan od 18 časova na Trgu srpskih ratnika. Završen je nešto
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