Vučić najavio ostavku i novu listu ,,Ujedinjena Srbija''.

Predložio je da se ime SNS liste za predstojeće parlamentarne izbore zove "Ujedinjena Srbija".

Želim da vam kažem, poštovani građani, jer ovo je za mene poslednji put da vam se u ovolikom broju, verovatno i nikada više neću imati priliku da pred ovolikim brojem ljudi govorim, ali svakako poslednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsednik Republike - kazao je Vučić. -Četrnaest godina verno služim svojoj zemlji, 14 godina i kao potpredsednik Vlade, i kao predsednik Vlade, i kao predsednik Republike, na svakom mestu i u svakom