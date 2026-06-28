Požar u stanu na XI spratu zgrade u Nišu: Četiri osobe prevezene u UKC

U stanu na XI spratu stambene zgrade u Ulici Maksima Gorkog u Nišu večeras je oko 19.10 časova izbio požar.

Na teren je odmah upućeno osam pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice sa četiri vatrogasna vozila, koji su brzom intervencijom lokalizovali požar. Kako je potvrđeno, četiri osobe prevezene su u Univerzitetski klinički centar Niš radi ukazivanja lekarske pomoći. Požar je lokalizovan, a vatrogasci i dalje rade na njegovom potpunom gašenju. Okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara biće utvrđene nakon završetka intervencije.