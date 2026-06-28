Lionel Mesi je prepisao slobodnjak od velikog Siniše Mihajlovića: Sigurno se sećate Sinišine magije protiv Irana, e sada ju je Leo ponovio!

Hot sport pre 1 sat
Lionel Mesi je prepisao slobodnjak od velikog Siniše Mihajlovića: Sigurno se sećate Sinišine magije protiv Irana, e sada ju je…

Zaista majstorija u duhu velikog Siniše! Lionel Mesi je protiv Jordana postigao gol koji je na ovim prostorima odmah otvorio fudbalsku memoriju, jer je slobodan udarac gotovo preslikao čuveni pogodak Siniše Mihajlovića protiv Irana na Mundijalu 1998. godine.

Argentina je savladala Jordan sa 3:1 i završila grupnu fazu Mundijala sa maksimalnim učinkom, ali je jedan detalj potpuno ukrao pažnju. Lionel Mesi je ušao sa klupe, stao iza lopte i iz slobodnog udarca pogodio za konačan rezultat. Na prvi pogled, bio je to još jedan Mesijev trenutak genijalnosti. Ali za navijače sa ovih prostora, taj gol je imao mnogo dublju asocijaciju. Nije to bio njegov klasični, visoki slobodnjak preko zida, već jak, nizak i iznenadan udarac u
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