Niko nikad kao Kejn: Napadač Bajerna je najbolji strelac Engleske na Mundijalima!

Prestigao Linkera! Kapiten Engleske Hari Kejn ispisao je istoriju na Svetskom prvenstvu, pošto je postao najbolji strelac svoje reprezentacije na Mundijalima.

Napadač Engleske postigao je drugi gol u pobedi nad Panamom, što je bio njegov 11. pogodak u dresu nacionalnog tima na svetskim prvenstvima i dovoljno da se osami na vrhu večne liste strelaca svoje zemlje na najvećoj fudbalskoj smotri. Posle utakmice Kejn nije krio zadovoljstvo zbog velikog dostignuća. „Zaista sam ponosan. Još pre početka turnira rekao sam da je Svetsko prvenstvo najveće takmičenje na kojem nastupamo kao profesionalni fudbaleri, tako da je veliki