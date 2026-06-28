Ovo su svi parovi prve nokaut runde Svetskog prvenstva: Hrvatska i Bosna završili u paklenom delu žreba, Argentini Kolumbija najgori rival do polufinala!

Mundijal ulazi u fazu u kojoj više nema prostora za popravni, a šesnaestina finala već na startu donosi nekoliko velikih derbija, istorijskih izazova i potencijalnih mina za favorite.

Posle završene grupne faze poznati su svi parovi prve runde nokaut faze, u kojoj će se za mesto među 16 najboljih boriti 32 reprezentacije. Najviše pažnje privlači duel Portugal – Hrvatska, okršaj dve evropske selekcije koje imaju ogromno iskustvo u velikim utakmicama i ambiciju da ponovo naprave dubok rezultat na Mundijalu. Branilac titule Argentina ide na jedno od najlepših iznenađenja turnira, selekciju Kape Verdea, dok će Brazil put ka osmini finala tražiti