Sija srebro kao zlato: Adriana Vilagoš druga na mitingu Dijamantske lige!

Ponovo je na postolju! Adriana Vilagoš nastavila je seriju odličnih rezultata u Dijamantskoj ligi, pošto je na mitingu u Parizu zauzela drugo mesto u bacanju koplja.

Srpska atletičarka je najbolji hitac imala u drugoj seriji, kada je koplje bacila 63,83 metra, što je njen najbolji rezultat ove sezone. To je bilo dovoljno za novo pobedničko postolje, treće uzastopno u ovogodišnjem izdanju elitnog takmičenja. Bolja od nje bila je samo Kineskinja Ziji Jan, koja je trijumfovala rezultatom 67,44 metra i stigla do treće pobede u sezoni. Treću poziciju zauzela je olimpijska šampionka Haruka Kitaguči sa 63,01 metrom. Vilagoš u ostalim