SZO: Više od 1.300 ljudi umrlo tokom toplotnog talasa koji je pogodio Evropu

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je više od 1.300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu od 21. juna.

Vrućina u Italiji. Foto: Tanjug (Mauro Ujetto/LaPresse via AP) "Više od 1.300 dodatnih smrtnih slučajeva zabeleženo je od 21. juna u vezi sa visokim temperaturama u Evropi. Toplotni stres se često naziva 'tihim ubicom' a evropski domovi, radna mesta i škole nisu izgrađeni za ove temperature", naveo je direktor SZO, Tedros Gebrejsius na platformi Iks. Prema njegovim rečima, usled klimatskih promena i globalnog zagrevanja, fenomen toplotnog talasa koji se dešava