U Srbiji danas sunčano i veoma toplo do 39 stepeni, sredinom sedmice pad temperature

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 17 do 25, a najvišom od 35 do 39 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Srđan Ilić Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar i najnižu temperaturu od 22 do 25, a najvišu oko 38 stepeni. Prema prognozi RHMZ-a, početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni. U utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde sa kratkotrajnom