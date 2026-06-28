Ko je kriv za kršenje prekida vatre: Amerika i Iran nastavili napade

ISNA/WANA/Reuters Plaža kod Bandar Abasa u Ormuskom moreuzu, na jugu Irana, 21. jun Američka vojska izvela je napade na Iran drugi dan zaredom, posle napada dronom na brod pod zastavom Paname u Ormuskom moreuzu u subotu.

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je pogodila više ciljeva širom Irana kao direktan odgovor na „kontinuiranu agresiju“ protiv komercijalnog brodarstva. Kao odgovor, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je lansirao rakete i dronove na američku infrastrukturu u Kuvajtu i Bahreinu, u saopštenju objavljenom u državnim medijima. Nakon razmene vatre, SAD i Iran su se međusobno optužili za kršenje sporazuma o