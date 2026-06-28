Argentini se sve otvorilo - Mesi ide ka novoj boginji: Gaučosi imaju "autoput" do polufinala...

Od svih favorita, čini se da su u grupnoj fazi finalisti sa poslednjeg Mundijala Francuska i Argentina, najviše pokazali.

Ako u vidu imamo da Lionela Mesija i drugove očekuje nikad lakša nokaut faza, branioc titule ima čemu da se nada. Aktuelni svetski šampion će u šesnaestini finala igrati protiv Zelenortskih Ostrva u Majamiju. Nakon debitanta, oni se ukrštaju sa najslabijim parom šesnaestine finala. U slučaju plasmana u osminu finala, Argentina će igrati protiv pobednika duela Australija – Egipat. U četvrtfinalu bi rivali "gaučosima" mogli da budu Švajcarska, Alžir, Kolumbija, Gana