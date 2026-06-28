Arnautović poslao mu brutalnu poruku posle plasmana u nokaut fazu Mundijala: Saigrači iz Zvezde mu odgovorili...

Austrija je u sjajnom meču odigrala nerešeno sa Alžirom 3:3 i kao drugoplasirana u grupi J plasirala se u nokaut fazu.

Strelac gola za izjednačenje bio je Saša Kalajdžić u 97. minutu. Njegov saigrač i ovosezonski igrač Zvezde, Marko Arnautović oglasio se porukom na društvenoj mreži Instagram nakon drame. On je poslao svima poruku da se Austrija ovde neće zaustaviti. - Još nismo gotovi! Plasman dalje je obezbeđen i idemo na sledećeg rivala! Respekt Alžiru za neverovatnu borbu danas - napisao je Arnautović. Odmah je dobio odgovor od saigrača iz Zvezde i fudbalera Srbije, Miloša