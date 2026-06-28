Bolna sudbina i nesreća kakva se ne pamti! Kako su Iranci izbačeni sa Mundijala?! Teže od ovoga ne može: Borili se sa vetrenjačama, pa im presudio Srbin!

Kurir pre 5 sati
Bolna sudbina i nesreća kakva se ne pamti! Kako su Iranci izbačeni sa Mundijala?! Teže od ovoga ne može: Borili se sa…

Fudbaleri Irana jutros oko šest sati doživeli su bolno otrežnjenje - i zvanično su eliminisani sa Mundijala.

Dok su se Iranci nadali nokaut fazi i duelu sa Švajcarskom, snovi su im se srušili u bukvalno poslednjim sekundama. Sudbinski udarac zadao im je Saša Kalajdžić, koji je golom u 96. minutu meča između Alžira i Austrije poslao Iran kući. Međutim, iza ove eliminacije krije se nezapamćen politički i organizacioni pritisak, propraćen nizom kontroverznih odluka na terenu. Od samog početka, administracija Donalda Trampa činila je sve da maksimalno oteža učešće iranskoj
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