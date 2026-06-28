Dramski, poetski i muzički triptih “Raspeto Kosovo”: Uzdarja Mokranjcu u Vidovdanskom programu grada Kruševca

Kurir pre 1 minut
Dramski, poetski i muzički triptih “Raspeto Kosovo”: Uzdarja Mokranjcu u Vidovdanskom programu grada Kruševca

Povodom 170 godina od rođenja najponatijeg srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, u Legatu Milića od Mačve u Kruševcu otvorena je izložba fotografija i eksponata "Mokranjcu na dar“, Narodnog muzeja Krajine u Negotinu.

Program se organizuje u okviru Vidovdanskih svečanosti. Jubitelji umetnosti videli su višeslojnu interpretaciju društvene i kulturne prakse darivanja kroz život i rad Mokranjca, u okviru izložbe "Mokranjcu na dar“, koja je priređena u okviru 59. Mokranjčevih dana. Izložbu je otvorila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. - Odajemo priznanje velikom kompozitoru, čoveku koji je uspeo da glas naroda pretvori u umetnost, da tradiciju sačuva od zaborava i da je
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Dramski, poetski i muzički triptih “Raspeto Kosovo”: Uzdarja Mokranjcu u Vidovdanskom programu grada Kruševca

Dramski, poetski i muzički triptih “Raspeto Kosovo”: Uzdarja Mokranjcu u Vidovdanskom programu grada Kruševca

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