Dramski, poetski i muzički triptih “Raspeto Kosovo”: Uzdarja Mokranjcu u Vidovdanskom programu grada Kruševca

Povodom 170 godina od rođenja najponatijeg srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, u Legatu Milića od Mačve u Kruševcu otvorena je izložba fotografija i eksponata "Mokranjcu na dar“, Narodnog muzeja Krajine u Negotinu.

Program se organizuje u okviru Vidovdanskih svečanosti. Jubitelji umetnosti videli su višeslojnu interpretaciju društvene i kulturne prakse darivanja kroz život i rad Mokranjca, u okviru izložbe "Mokranjcu na dar“, koja je priređena u okviru 59. Mokranjčevih dana. Izložbu je otvorila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. - Odajemo priznanje velikom kompozitoru, čoveku koji je uspeo da glas naroda pretvori u umetnost, da tradiciju sačuva od zaborava i da je