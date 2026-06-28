Jordan - Argentina, Alžir - Austrija: Mesi na klupi, Arnautović napada Alžir
Kurir pre 5 minuta
Od najnovijeg Hronološki Uoči utakmica minutom ćutanja je odata pošta nastradalima u katastrofalnom zemljotresu u Venecueli.
Stadion: Kanzas Siti Sudija: Ilgiz Tantašev (Uzbeksitan) Alžir: Benbot - Mandi, Hađam, Belgali, Bensebaini - Auar, Čaibi, Bentaleb, Maza - Marez, Guiri. Selektor: Vladimir Petković Austrija: Aleksander Šlager - Poš, Alaba, Lienhart, Mvene - Ksaver Šlager, Seivald, Sabicer, Šmid, Lajmer - Arnautović. Selektor: Ralf Rangnik Stadion: Dalas Sudija: Ištvan Kovač (Rumunija) Jordan: Abulaila - Nasib, Abudahab, Alarab, Hadad - Alravabdeh, Abutaha, Alrašdan - Olvan, Fakuri,