Kanada - Južna Afrika: Počinje nokaut faza Svetskog prvenstva! Kanađani domaćini u Los Anđelesu!

Kurir pre 58 minuta
Kanada - Južna Afrika: Počinje nokaut faza Svetskog prvenstva! Kanađani domaćini u Los Anđelesu!
Od najnovijeg Hronološki Južna Afrika: Vilijams - Okon, Mudau, Embokazi, Modiba - Sithol, Mokoena - Apolis, Mofokeng, Maseko - Makgopa. Kanada: Krepo - Lareja, Bombito, Kornelijus, Džonston - Saliba, Milar, Eustakio - Bjukenan, Oluvaseji, Dejvid. Obe ekipe zauzele su drugo mesto u svojim grupama sa po četiri boda. Pobednik ovog duela u osmini finala će se sastati sa boljim iz meča Holandija - Maroko.
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