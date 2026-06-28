Kanada - Južna Afrika: Počinje nokaut faza Svetskog prvenstva! Kanađani domaćini u Los Anđelesu!

Od najnovijeg Hronološki Južna Afrika: Vilijams - Okon, Mudau, Embokazi, Modiba - Sithol, Mokoena - Apolis, Mofokeng, Maseko - Makgopa. Kanada: Krepo - Lareja, Bombito, Kornelijus, Džonston - Saliba, Milar, Eustakio - Bjukenan, Oluvaseji, Dejvid. Obe ekipe zauzele su drugo mesto u svojim grupama sa po četiri boda. Pobednik ovog duela u osmini finala će se sastati sa boljim iz meča Holandija - Maroko.