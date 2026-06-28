Kejn srušio rekord Linekera: Ponosan sam što sam najbolji strelac Engleske na Mundijalima

Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn izjavio je večeras da je izuzetno ponosan što je postao najbolji strelac svoje zemlje u istoriji svetskih prvenstava.

Kejn je postigao drugi gol u pobedi Engleske nad Panamom, što je njegov 11. gol u nacionalnom dresu na svetskim prvenstvima, čime je postao najbolji strelac te zemlje na Mundijalima. "Zaista sam ponosan. Još pre početka turnira rekao sam da je Svetsko prvenstvo najveće takmičenje na kojem nastupamo kao profesionalni fudbaleri, tako da je veliki osećaj stići do 11 golova", rekao je Kejn za Bi Bi Si Sport. Napadač Engleske priznao je da mu je teško da u potpunosti