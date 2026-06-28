Magičan potez Arnautovića: Pogledajte kako je napadač Crvene zvezde matirao Alžirce

Kurir pre 37 minuta
Magičan potez Arnautovića: Pogledajte kako je napadač Crvene zvezde matirao Alžirce

Fudbalska reprezentacija Austrije sastaje se u poslednjem kolu Grupe J sa Alžirom.

Utakmica ima veliki značaj pošto se odlučuje o drugoj i trećoj poziciji na tabeli. Prva je udarac zadala Austrija. Igrao se 28. minut kada je David Alaba poslao teredirigovanu dubinsku loptu napred. Marko Arnautović je sjajno reagovao, utrčao između defanzivaca Alžira i sa dva dodira posla loptu u mrežu pored golmana.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nema Mesija, nema problema: Pogledajte majstoriju Argentinca iz slobodnjaka

Nema Mesija, nema problema: Pogledajte majstoriju Argentinca iz slobodnjaka

Mondo pre 32 minuta
Čudo od gola Marka Arnautovića na Mundijalu: Dobio pas sa svoje polovine, pa majstorski završio

Čudo od gola Marka Arnautovića na Mundijalu: Dobio pas sa svoje polovine, pa majstorski završio

Mondo pre 52 minuta
Marko Arnautović heroj Austrije! Ovako je igrač Zvezde pocepao mrežu Alžira

Marko Arnautović heroj Austrije! Ovako je igrač Zvezde pocepao mrežu Alžira

Telegraf pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaAlžirAustrijamarko arnautovic

Najnovije vesti »

Svi smo čekali da vidimo šta će biti sa njih dvoje

Svi smo čekali da vidimo šta će biti sa njih dvoje

Velike priče pre 32 minuta
Veza bez tela: Emocije su stvarne i kada partner nije

Veza bez tela: Emocije su stvarne i kada partner nije

Velike priče pre 37 minuta
Neviđena krađa kod Zrenjanina! Sa gazdinstva u Melencima ukradena četiri mlada emua, policija pokrenula istragu, oglasio se…

Neviđena krađa kod Zrenjanina! Sa gazdinstva u Melencima ukradena četiri mlada emua, policija pokrenula istragu, oglasio se vlasnik

Kurir pre 17 minuta
Nema Mesija, nema problema: Pogledajte majstoriju Argentinca iz slobodnjaka

Nema Mesija, nema problema: Pogledajte majstoriju Argentinca iz slobodnjaka

Mondo pre 32 minuta
Dnevni horoskop za 28. jun 2026: Strelca očekuje dinamičan dan na poslu, Bikove stiže prošlost, a vas?

Dnevni horoskop za 28. jun 2026: Strelca očekuje dinamičan dan na poslu, Bikove stiže prošlost, a vas?

Mondo pre 32 minuta