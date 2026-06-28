Magičan potez Arnautovića: Pogledajte kako je napadač Crvene zvezde matirao Alžirce

Fudbalska reprezentacija Austrije sastaje se u poslednjem kolu Grupe J sa Alžirom.

Utakmica ima veliki značaj pošto se odlučuje o drugoj i trećoj poziciji na tabeli. Prva je udarac zadala Austrija. Igrao se 28. minut kada je David Alaba poslao teredirigovanu dubinsku loptu napred. Marko Arnautović je sjajno reagovao, utrčao između defanzivaca Alžira i sa dva dodira posla loptu u mrežu pored golmana.