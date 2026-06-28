Marko Arnautović napravio haos na meču Alžir - Austrija! Potpuno izgubio kontrolu, krenuo da se obračuna sa protivnicima: Snimak obilazi planetu! (video)

Kurir pre 11 minuta
Marko Arnautović napravio haos na meču Alžir - Austrija! Potpuno izgubio kontrolu, krenuo da se obračuna sa protivnicima…

Prava drama viđena je u poslednjem kolu grupne faze Svetskog prvenstva, gde je fudbalska reprezentacija Austrije odigrala nerešeno 3:3 protiv selekcije Alžira.

Iako su se nalazili na pragu eliminacije, Austrijanci su golom u dubokoj sudijskoj nadoknadi uspeli da obezbede drugu poziciju i plasman u nokaut fazu, gde ih sada očekuje duel sa Španijom. Gol vredan prolaska dalje postigao je Saša Kalajdžić, koji je u šestom minutu nadoknade zatresao mrežu Alžiraca i izrastao u apsolutnog heroja svoje reprezentacije. Odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka usledile su tenzije na terenu, a u glavnoj ulozi našao se napadač Crvene
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