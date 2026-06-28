Najveća drama ili najsramnija nameštaljka u istoriji Mundijala?! Planeta gleda u neverici: Ovako nešto se nikada do sada nije desilo! (video)

Kurir pre 4 minuta
Najveća drama ili najsramnija nameštaljka u istoriji Mundijala?! Planeta gleda u neverici: Ovako nešto se nikada do sada nije…

Postoje utakmice koje ostanu upisane u istoriju fudbala.

Neke se pamte po dobrom, neke po lošem. A meč Alžira i Austrije na Mundijalu 2026. godine ući će u anale i veliko je pitanje kako će se pamtiti! Neki će reći da je ovo bila najveća drama, dok će drugi biti mišljenja da je u pitanju najsramnija nameštaljka u istoriji fudbala. I - verovatno će i jedni i drugi imati dobre argumente da tvrde da su u pravu u ovoj raspravi! Šta se sve dešavalo na ovoj utakmici? Krenimo redom... Uvertira meča bacala je ozbiljnu sumnju na
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